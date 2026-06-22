Красноярский край стал лидером Сибири по трудоустройству населения

Служба занятости Красноярского края стала лучшей в Сибири по трудоустройству и профессиональному обучению населения. С января 2026 года в регионе нашли работу порядка 13 тысяч человек. В рамках краевой программы «Содействие занятости населения» 2,3 тысячи человек воспользовались возможностью получить новую специальность. Как отмечает заместитель руководителя краевого агентства труда и занятости Сергей Селюнин, в ведомстве федеральные и региональные программы выстраивают в единую цепочку. Дополняют ее цифровые сервисы. Обучение, профориентация, поддержка предпринимательства, ориентация на реальные запросы работодателей — все это дает нам возможность эффективно повышать занятость, — считает Сергей Селюнин. На сегодня на региональном рынке труда представлено около 45 тысяч вакансий, больше всего рабочие руки нужны на транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве. Напомним, работодателей Красноярского края могут оштрафовать за игнорирование квот для участников СВО.