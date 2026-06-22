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На полигоне в Новочеркасске зафиксировали новое задымление отходов

На мусорном полигоне в Новочеркасске зафиксировали задымление отходов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

На мусорном полигоне в Новочеркасске зафиксировали задымление отходов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

По словам госпожи Пшеничной, открытое горение отсутствует, площадь очага тления составляет порядка 50 кв. м. На месте работает региональный оператор «Экоград-Н». Специалисты ведут послойную пересыпку грунтом с привлечением шести единиц спецтехники. Ситуация, как отмечается, остается под контролем до полного устранения очага.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на полигоне твердых бытовых отходов ООО «Экоград-Н» по улице Крайней в Новочеркасске ликвидировали очаговое тление на площади 150 кв. м.