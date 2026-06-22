На полигоне в Новочеркасске зафиксировали новое задымление отходов

По словам госпожи Пшеничной, открытое горение отсутствует, площадь очага тления составляет порядка 50 кв. м. На месте работает региональный оператор «Экоград-Н». Специалисты ведут послойную пересыпку грунтом с привлечением шести единиц спецтехники. Ситуация, как отмечается, остается под контролем до полного устранения очага.