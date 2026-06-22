Организован массовый выезд детей из «Артека» и «Алых парусов»

«Организованные группы перенаправили во всероссийские детские центры на территории Краснодарского края — “Орленок” (Туапсе) и “Смену” (Анапа). В “Орленке”, к примеру, сейчас пересменка и места есть. По мере выкупа билетов дети будут возвращаться в свои регионы. Седьмую, восьмую и девятую смену в “Артеке” уже отменили. Что будет осенью, пока неясно», — рассказала челябинка.