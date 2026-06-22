Организован массовый выезд детей из «Артека» и «Алых парусов»

Все летние лагеря Крыма приостанавливают прием школьников до 1 сентября. Указ об этом подписал глава региона Сергей Аксенов. Украинские беспилотники атакуют полуостров все чаще — находиться в Крыму стало небезопасно. Школьники из Челябинской области, уже уехавшие на отдых, в ближайшие дни вернутся домой.
Самые популярные лагеря Крыма — «Артек» (Ялта) и «Алые паруса» (Евпатория). Оба имеют статус всероссийского детского центра. Большинство путевок в эти детские лагеря раздают бесплатно за успехи в учебе, творчестве, спорте.
Очередная смена в «Артеке» должна была начаться 21 июня. Как рассказали ИА «Первое областное» родители школьников, лагерь успел принять около 700 человек со всей России, а всего на смену должны были заехать около 4 тысяч детей.
«Организованные группы перенаправили во всероссийские детские центры на территории Краснодарского края — “Орленок” (Туапсе) и “Смену” (Анапа). В “Орленке”, к примеру, сейчас пересменка и места есть. По мере выкупа билетов дети будут возвращаться в свои регионы. Седьмую, восьмую и девятую смену в “Артеке” уже отменили. Что будет осенью, пока неясно», — рассказала челябинка.
Аналогичная ситуация с «Алыми парусами». Правда, лагерь не очень большой, здесь ждали на отдых всего 200 школьников.
Если делегация еще не выехала за пределы своего региона, организаторы смен заставляют отменять выезд. Если группа находится на территории Краснодарского края — ее отправляют в ВДЦ «Орленок», если уже в Керчи — в ВДЦ «Смена».
В Минобре Челябинской области подтвердили, что 41 ребенок из нашего региона ехал в «Артек», еще 7 детей — в ВДЦ «Алые паруса». Вместе с ними в пути находились четыре сопровождающих. Принято решение перенаправить всю группу в ВДЦ «Орленок»: дети следуют к новому месту назначения. Там их разместят с учетом требований безопасности.