В переулке Спасском в Новочеркасске в рамках КРТ построят школу на 200 мест

Договор о комплексном развитии территории утвердили в 2023 году. На выделенном участке должны возвести восемь четырехэтажных многоквартирных жилых домов, школу на 200 мест, ТЦ в 1,7 тысячи кв. метров и такой же площади физкультурно-оздоровительный центр.