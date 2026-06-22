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Самую дешевую говядину региона нашли в продаже в Сальске

Об этом говорится на сайте Ростовстата.

В середине июня 2026 года средняя цена за килограмм говядины в Ростовской области составила 702,56 рубля — на 1,67 рубля дешевле, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Ростовстате.

При этом в разных городах региона цены заметно различаются. Так, на 15 июня самая доступная говядина продавалась в Сальске — всего 651,98 рубля за килограмм. В Таганроге, напротив, зафиксировали самую высокую цену: 714,16 рубля за килограмм. В Ростове‑на‑Дону стоимость также превышала среднюю по области и составила 711,78 рубля.

Помимо говядины, Росстат опубликовал средние цены и на другие виды мяса: свинина 424,25 рубля/кг, баранина 799,96 рубля/кг и куры (охлаждённые и мороженые) 224,17 рубля/кг.

Эксперты отмечают умеренную динамику цен и сезонное снижение стоимости отдельных категорий мясной продукции.