Самую дешевую говядину региона нашли в продаже в Сальске

В середине июня 2026 года средняя цена за килограмм говядины в Ростовской области составила 702,56 рубля — на 1,67 рубля дешевле, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Ростовстате.
При этом в разных городах региона цены заметно различаются. Так, на 15 июня самая доступная говядина продавалась в Сальске — всего 651,98 рубля за килограмм. В Таганроге, напротив, зафиксировали самую высокую цену: 714,16 рубля за килограмм. В Ростове‑на‑Дону стоимость также превышала среднюю по области и составила 711,78 рубля.
Помимо говядины, Росстат опубликовал средние цены и на другие виды мяса: свинина 424,25 рубля/кг, баранина 799,96 рубля/кг и куры (охлаждённые и мороженые) 224,17 рубля/кг.
Эксперты отмечают умеренную динамику цен и сезонное снижение стоимости отдельных категорий мясной продукции.