Самую дешевую говядину региона нашли в продаже в Сальске

При этом в разных городах региона цены заметно различаются. Так, на 15 июня самая доступная говядина продавалась в Сальске — всего 651,98 рубля за килограмм. В Таганроге, напротив, зафиксировали самую высокую цену: 714,16 рубля за килограмм. В Ростове‑на‑Дону стоимость также превышала среднюю по области и составила 711,78 рубля.