С начала года 790 жителей Кузбасса приступили к освоению новых профессий

Участниками курсов по нацпроекту «Кадры» за пять месяцев 2026 года стали 790 жителей Кузбасса, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
«Кадровый центр Кузбасса помогает соискателям найти работу, в том числе и через освоение новой востребованной на рынке труда профессии. За пять месяцев к обучению по национальному проекту “Кадры” приступили 790 жителей Кузбасса, из них 96 безработных граждан, 694 — желающие сменить место работы», — отметила директор регионального кадрового центра Галина Чайка.
В списке для обучения — профессии сферы услуг, медицины, промышленности, транспорта, информационных технологий и многие другие. Перечень регулярно обновляется и дополняется, ознакомиться с актуальными направлениями можно на портале «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.