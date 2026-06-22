В Ненецком автономном округе внедрят цифровой сервис для учета захоронений

Цифровую платформу «Управление захоронениями» планируют внедрить на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Одной из ключевых задач сервиса станет перевод услуг в сфере похоронного дела в электронный формат. После его внедрения жители округа смогут через портал «Госуслуги» оформить место для захоронения, получить разрешение на установку памятника, а также заказать уход за местом захоронения.
Кроме того, платформа позволит создать единую цифровую базу данных кладбищ и захоронений региона. Это повысит эффективность управления отраслью и доступность информации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.