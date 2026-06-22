Реконструкция шоссе Космонавтов в Перми должна завершиться к концу 2029 года

«Реконструкция шоссе Космонавтов — один из важнейших инфраструктурных проектов для Перми, — заявил заместитель директора АО “Уралмостострой” — филиала “Мостоотряд № 123” Александр Кунгуров.— Для нас важно, что в рамках второго этапа будут построены не только крупные транспортные объекты, но и два подземных пешеходных перехода. Такие объекты не строились в Перми уже много лет, поэтому их появление станет важным шагом в обновлении городской инфраструктуры. Новые переходы помогут сделать шоссе Космонавтов более безопасным и удобным для жителей».