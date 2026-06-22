Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае вокзалы оказались недоступны для инвалидов

В Хабаровске, Бикине и Вяземском на железнодорожных вокзалах не хватает специальных средств связи для людей с инвалидностью.

В Хабаровском крае транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ОАО «РЖД» оборудовать железнодорожные вокзалы необходимыми средствами для маломобильных пассажиров, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Поводом стала проверка соблюдения прав людей с инвалидностью. Надзорное ведомство установило, что на вокзалах Хабаровск-1, Бикин и Вяземский отсутствуют текстофоны для связи со справочными службами, а также часть объектов не оборудована низкорасположенными телефонами с регулировкой громкости.

Ранее в адрес начальника Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» было внесено представление. Однако, как отмечают в прокуратуре, меры по устранению нарушений в полном объёме приняты не были.

После этого транспортный прокурор направил в суд иски с требованием обязать компанию привести вокзалы в соответствие с требованиями доступной среды и оборудовать их необходимыми техническими средствами.