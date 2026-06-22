В Хабаровском крае вокзалы оказались недоступны для инвалидов

Поводом стала проверка соблюдения прав людей с инвалидностью. Надзорное ведомство установило, что на вокзалах Хабаровск-1, Бикин и Вяземский отсутствуют текстофоны для связи со справочными службами, а также часть объектов не оборудована низкорасположенными телефонами с регулировкой громкости.