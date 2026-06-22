В Хабаровском крае вокзалы оказались недоступны для инвалидов

В Хабаровском крае транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ОАО «РЖД» оборудовать железнодорожные вокзалы необходимыми средствами для маломобильных пассажиров, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Поводом стала проверка соблюдения прав людей с инвалидностью. Надзорное ведомство установило, что на вокзалах Хабаровск-1, Бикин и Вяземский отсутствуют текстофоны для связи со справочными службами, а также часть объектов не оборудована низкорасположенными телефонами с регулировкой громкости.
Ранее в адрес начальника Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» было внесено представление. Однако, как отмечают в прокуратуре, меры по устранению нарушений в полном объёме приняты не были.
После этого транспортный прокурор направил в суд иски с требованием обязать компанию привести вокзалы в соответствие с требованиями доступной среды и оборудовать их необходимыми техническими средствами.