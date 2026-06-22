В Красноярске на парковке у ТЦ задержали преступника из федерального розыска

На парковке одного из торгово-развлекательных центров Красноярска задержали 27-летнего уроженца Иркутской области, который с 25 мая находился в федеральном розыске. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, он скрывался от наказания и планировал покинуть Россию.