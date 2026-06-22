В Красноярске на парковке у ТЦ задержали преступника из федерального розыска

На парковке одного из торгово-развлекательных центров Красноярска задержали 27-летнего уроженца Иркутской области, который с 25 мая находился в федеральном розыске. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, он скрывался от наказания и планировал покинуть Россию.
В задержании участвовали сотрудники ГУФСИН, полиции и СОБР. Оперативники получили информацию о возможном местонахождении беглеца. Он снимал квартиру в краевом центре и тщательно маскировался: скрывал лицо от камер наблюдения и прохожих.
Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы за совершенные преступления.
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