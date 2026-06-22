В Дзержинске прошла акция «Огненные картины войны»

Минувшим вечером Дзержинск застыл в священной скорби. На площади Героев, у Вечного огня, прошла акция «Огненные картины войны». В одном строю стояли силовики, воины-участники СВО, юнармейцы, волонтеры, горожане — плечом к плечу, поколения вместе. Из сотен свечей на площади засияла Звезда и слова: «Дзержинск помнит». В ночной темноте эти огни — как души тех, кто не вернулся. Как наша негаснущая благодарность.