В Дзержинске прошла акция «Огненные картины войны»

Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал в своих социальных сетях, как в канун 85-й годовщины с начала Великой Отечественной войны в городе почтили память павших героев:
"85 лет отделяют нас от утра 22 июня 1941 года… Даты, которую мы никогда не сможем забыть.
Минувшим вечером Дзержинск застыл в священной скорби. На площади Героев, у Вечного огня, прошла акция «Огненные картины войны». В одном строю стояли силовики, воины-участники СВО, юнармейцы, волонтеры, горожане — плечом к плечу, поколения вместе. Из сотен свечей на площади засияла Звезда и слова: «Дзержинск помнит». В ночной темноте эти огни — как души тех, кто не вернулся. Как наша негаснущая благодарность.
Отдельные слова благодарности — Татьяне Сергеевне Орловой, актрисе Дзержинского театра драмы. Ее литературная композиция — не выступление, а исповедь нашего народа. До мурашек, оголив нерв памяти.
Под мерный стук метронома — Минута молчания. Каждый удар — по сердцу.
За этой цифрой Победы — миллионы оборванных жизней и несгибаемая воля людей. Более 28 тысяч дзержинцев ушли на фронт. 28 удостоены звания Героя Советского Союза. А те, кто остался, совершили невозможное в тылу. Дзержинск по праву носит почетное звание «Город трудовой доблести».
Сегодня, 22 июня, в 12:00 у Вечного огня состоится общегородское траурное мероприятие. Приглашаю всех. Приходите семьями. Приводите детей. Мы будем помнить! Всегда!".