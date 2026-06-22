В Бурятии стартовало международное авторалли «Великий Чайный путь — 2026»

Российские экипажи 19 июня отправились из Бурятии в международное авторалли «Великий Чайный путь — 2026». Мероприятие проходит в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма республики.
Его участники открыли активную фазу масштабного трехстороннего проекта, объединяющего Россию, Монголию и Китай. Общая протяженность маршрута составляет почти 3,4 тыс. км.
За рулем находятся не профессиональные водители, а самые обычные путешественники-любители. Именно в этом и состоит главная идея проекта: показать, что легендарный маршрут Великого Чайного пути доступен каждому. Трасса спланирована в облегченном формате, без сложных технических участков, и рассчитана на широкую аудиторию автотуристов.
«Любой желающий — будь то опытный автотурист или тот, кто только мечтает о большом путешествии, может сесть за руль и отправиться к берегам Байкала. Мы верим, что и российские туристы откроют для себя красоту Монголии и Китая. Всем участникам — попутного ветра и незабываемых впечатлений от дороги, которая объединяет три страны и три народа», — подчеркнул министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.