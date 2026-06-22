В Бурятии стартовало международное авторалли «Великий Чайный путь — 2026»

«Любой желающий — будь то опытный автотурист или тот, кто только мечтает о большом путешествии, может сесть за руль и отправиться к берегам Байкала. Мы верим, что и российские туристы откроют для себя красоту Монголии и Китая. Всем участникам — попутного ветра и незабываемых впечатлений от дороги, которая объединяет три страны и три народа», — подчеркнул министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.