В Красносельском районе Петербурга досрочно заработал «умный» светофор для слабовидящих

Ранее жители района неоднократно обращали внимание властей на необходимость регулирования этого участка, и их просьбы были услышаны. Специалисты выполнили полный комплекс работ: была проложена подземная канализация, установлены кабельные колодцы и смонтированы опоры с современными табло обратного отсчета времени.