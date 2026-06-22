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В Красносельском районе Петербурга досрочно заработал «умный» светофор для слабовидящих

На улице Пограничника Гарькавого у дома № 40, корпус 5, введен в эксплуатацию новый объект дорожного движения.

Источник: telegram / Начальник транспортного цеха

Светофор был установлен по заказу городской Дирекции по организации дорожного движения и установлен раньше срока, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Ранее жители района неоднократно обращали внимание властей на необходимость регулирования этого участка, и их просьбы были услышаны. Специалисты выполнили полный комплекс работ: была проложена подземная канализация, установлены кабельные колодцы и смонтированы опоры с современными табло обратного отсчета времени.

Главной особенностью нового оборудования стала система «Триоль 3.3». Она обеспечивает безопасность пешеходов с ограниченными возможностями зрения, подавая звуковые сигналы при переходе проезжей части. Кроме того, система обладает функцией автоматической регулировки громкости: она самостоятельно усиливает или приглушает звук в зависимости от уровня уличного шума.

В настоящее время оборудование полностью подключено к сети и работает в штатном режиме.