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Отдыхающих в «Артеке» детей вывозят домой

Сопровождающих координируют представители спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения России объявило о плановом вывозе детей из лагеря «Артек» из-за введенного 22 июня запрета на отдых детей в Крыму.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из “Артека” к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб», — сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В Министерстве просвещения России также подчеркнули, что вопрос временной приостановки детского отдыха в Республике Крым находится на постоянном контроле. Для обеспечения безопасности детей при их возвращении принимаются все необходимые меры. Для оперативного решения вопросов создан штаб.

Напомним, запрет на прием и размещение детей и групп в Крыму действует с 11:00 22 июня 2026 года до полуночи 1 сентября 2026 года.

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