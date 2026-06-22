Студотряды Поморья провели более 500 мероприятий в социальных организациях

С октября по июнь бойцы студотрядов оказали поддержку 32 подшефным организациям: школам, библиотекам, приютам для животных и социальным учреждениям. Активисты регулярно выезжают с просветительскими, досуговыми и трудовыми программами. Студенты проводят в школах тематические классные часы и мастер-классы, в библиотеках они организуют интеллектуальные викторины и лекции, а в приютах для животных помогают по хозяйству и ухаживают за питомцами.