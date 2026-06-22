Студотряды Поморья провели более 500 мероприятий в социальных организациях

Свыше 500 мероприятий было организовано студенческими отрядами Архангельской области в социальных организациях региона. Развитие молодежных движений соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
С октября по июнь бойцы студотрядов оказали поддержку 32 подшефным организациям: школам, библиотекам, приютам для животных и социальным учреждениям. Активисты регулярно выезжают с просветительскими, досуговыми и трудовыми программами. Студенты проводят в школах тематические классные часы и мастер-классы, в библиотеках они организуют интеллектуальные викторины и лекции, а в приютах для животных помогают по хозяйству и ухаживают за питомцами.
Особое внимание уделяется работе в социальных учреждениях. В Архангельской воспитательной колонии бойцы проводят для воспитанников познавательные викторины и лекции по конфликтологии.
«Шефская помощь — это не разовые акции, а системная работа, в рамках которой бойцы студотрядов взаимодействуют с организациями региона. Ребята помогают там, где это действительно нужно, и при этом получают опыт общения и работы с людьми», — отметил директор штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области Владимир Соболев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.