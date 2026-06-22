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Крупный ликеро-водочный завод продается в Беларуси

В Беларуси попал на торги крупный ликеро-водочный завод.

Источник: Комсомольская правда

Крупный ликеро-водочный завод продается в Беларуси. Подробная информация опубликована на площадке по продаже имущества «Белюробеспечение».

Завод расположен в агрогородке Можейково Гродненской области. Лот включает в себя 14 строений (цех ликеро-водочных изделий, склад готовой продукции, спиртохранилище), а также оборудование.

Проведение торгов запланировано на 09.00 30 июня. Начальная цена составляет более 12 миллионов рублей. Покупателю необходимо будет внести задаток в размере 10% конечной стоимости лота. Кроме того, в течение 20 дней нужно будет перечислить оставшуюся сумму.

Тем временем коммунальщики сказали, когда при залитии виноват ЖЭС.

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