Крупный ликеро-водочный завод продается в Беларуси

Проведение торгов запланировано на 09.00 30 июня. Начальная цена составляет более 12 миллионов рублей. Покупателю необходимо будет внести задаток в размере 10% конечной стоимости лота. Кроме того, в течение 20 дней нужно будет перечислить оставшуюся сумму.