В Черноземье на 6% сократился объем лимитов кредитных карт

В целом по России банки открыли в прошлом месяце 1,33 млн договоров на кредитные карты. Общий лимит по кредиткам опустился до 158,4 млрд руб. — на 3% по сравнению с апрелем. За пять месяцев года россиянам выдали 6,15 млн карт с общим лимитом 694 млрд руб.