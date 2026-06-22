От удара дрона ВСУ в Курской области погибла мирная жительница

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника погибла 67-летняя женщина. Она скончалась от минно-взрывной травмы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Дрон ВСУ нанес удар по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное Тимского района. По словам главы региона, в соседнем доме находились мать с ребенком — они не пострадали.
Сегодня при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области погиб водитель.
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Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше