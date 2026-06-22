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Беспрозванных призвал не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом в Калининградской области

Глава региона обратился к подчиненным на совещании в правительстве.

В Калининградской области пока нет ограничений на поставки топлива, в регионе его достаточно. Хотя мелкие заправочные сети испытывают дефицит топлива. Об этом в понедельник, 22 июня сказал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании в правительстве.

— Но в связи с понятными событиями, которые происходят, производители сейчас формируют и переформируют логистические цепочки. Мы тоже к этому должны быть готовы, — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что уже переговорил с министром энергетики и дал необходимые команды, чтобы помочь мелким производителям в регионе.

— Прошу не создавать ажиотаж вокруг топлива, как это в других регионах происходит. Это ни к чему хорошему не приведёт, просто к определенным ограничениям, которые нужно будет вводить. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений. Поэтому сохраняем спокойствие! Мы запас заранее формировали, понимая ситуацию. В ежедневном режиме мне дают отчет по остаткам по каждой заправочной станции, — сказал глава региона.