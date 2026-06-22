Беспрозванных призвал не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом в Калининградской области

— Прошу не создавать ажиотаж вокруг топлива, как это в других регионах происходит. Это ни к чему хорошему не приведёт, просто к определенным ограничениям, которые нужно будет вводить. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений. Поэтому сохраняем спокойствие! Мы запас заранее формировали, понимая ситуацию. В ежедневном режиме мне дают отчет по остаткам по каждой заправочной станции, — сказал глава региона.