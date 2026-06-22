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Вокруг кладбищ Красноярска появятся санитарно-защитные зоны

Прокуратура добилась санитарных зон вокруг восьми кладбищ Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

Во время прокурорской проверки выяснилось, что у восьми кладбищ Красноярска нет санитарно-защитных зон. В списке оказались «Бадалыкское», «Шинников», «Торгашинское», «Базайское», «Коркинское», «Николаевское», «Троицкое» и «Покровское». 22 июня в прокуратуре Красноярского края рассказали, какие меры были приняты, чтобы изменить ситуацию.

Выяснилось, что для упомянутых выше погостов так и не были подготовлены специальные проекты, которые четко определяют, где проходят границы территорий с особыми условиями использования. Именно они позволяют установить разумные рамки для соседних участков, чтобы не допустить появления на них жилых домов, коммерческих объектов или других сооружений, несовместимых с местами захоронений. То есть, защитить прилегающие земли от хаотичной застройки.

В суде представители ответчиков пытались оправдаться тем, что у них нет прямой обязанности тратить бюджетные деньги на эти работы. Однако в прокуратуре напомнили, что содержание кладбищ и вся организация похоронного дела — это зона ответственности муниципалитета.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал мэрию вместе с муниципальным учреждением «УДИБ» разработать нужные проекты и подать их в уполномоченные органы для официального утверждения.

Пока эта работа не завершена, по требованию прокуратуры временно запрещено передавать кому-либо земельные участки в тех границах, где только предстоит установить санитарно-защитные зоны. Исполнение судебного решения прокурор взял на особый контроль.

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