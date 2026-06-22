Вокруг кладбищ Красноярска появятся санитарно-защитные зоны

Выяснилось, что для упомянутых выше погостов так и не были подготовлены специальные проекты, которые четко определяют, где проходят границы территорий с особыми условиями использования. Именно они позволяют установить разумные рамки для соседних участков, чтобы не допустить появления на них жилых домов, коммерческих объектов или других сооружений, несовместимых с местами захоронений. То есть, защитить прилегающие земли от хаотичной застройки.