«Дикая Мята-2026»: 130 концертов, премьеры, съемки фильма и новая глава фестиваля

— Мы на «Дикой Мяте» не первый год, но каждый раз диву даёмся: сколько здесь радости, улыбок, красоты да какой-то совершенно особенной силы. Для нас этот год ещё и памятный — десять лет альбому «Велики силы добра». Потому особливо приятно, что на фестивальном поле появилась ель в честь этого юбилея. Дело-то вроде нехитрое — дерево посадили. А потом думаешь: пройдут года, будут сюда приезжать добры молодцы да красны девицы, музыку слушать, по полю гулять, а ель будет расти себе и расти. И есть в этом что-то очень правильное, потому что добро должно укореняться. Оттого и настроение после фестиваля самое светлое, — поделился Нейромонах Феофан.