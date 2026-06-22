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О риске облысения из-за солнцепека предупредили нижегородцев

В качестве самой эффективной защиты от солнца врач рекомендует носить головной убор.

Нижегородский врач‑трихолог Татьяна Варенова предупредила о риске потери волос из‑за долгого нахождения на солнце — особенно это актуально для людей, у которых уже есть склонность к облысению. Информацию об этом распространили в МАХ-канале «Бокал прессека».

По словам специалиста, регулярное и продолжительное воздействие ультрафиолета способно усилить проявления андрогенетической алопеции. Кроме того, солнечные лучи могут вызвать ожоги кожи головы.

В качестве самой эффективной защиты от солнца врач рекомендует носить головной убор. При этом использовать крем с SPF 50 для нанесения на кожу головы Татьяна Варенова не советует: такое средство, по её мнению, может лишь повысить жирность волос.

Ранее нижегородский трихолог объяснила причины весеннего выпадения волос.