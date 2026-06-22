Главное об атаке ВСУ на Воронеж 22 июня: пострадавшие, разрушения и перекрытия

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, дежурные средства ПВО сбили над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей». По данным губернатора Александра Гусева, в результате пострадали несколько человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Серьезные повреждения получило одно из предприятий областного центра. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».
В 11:40 на территории Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Сработали сирены. Примерно через 5−10 минут жители областного центра услышали звук реактивного двигателя и несколько взрывов. В соцсетях начали публиковать фотографии и видео пожара на левом берегу.
Жители Воронежа продолжают публиковать в соцсетях фото и видео с последствиями атаки ВСУ, несмотря на просьбы областных и городских властей направлять информацию в службу 112. Также на «Яндекс. Картах» водители с 12:19 сообщают о перекрытии части основной магистрали на левом берегу. Официального подтверждения этой информации пока не было.
В 12:38 в регионе отменили ракетную опасность. Тогда же губернатор сообщил подробности атаки. По его словам, дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей». Предварительно известно о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Также установлены серьезные разрушения на одном из предприятий города, повреждены фасады и остекление находящихся в непосредственной близости домов и автомобилей. На местах начали работу оперативные службы.
В 12:52 общественное движение «Город и транспорт» сообщило о перекрытии участков Ленинского проспекта в районе улиц Остужева и Димитрова. По словам активистов, автобусы маршрута № 38 объезжают их через улицу Обручева, остальные — через улицы Переверткина и Старых Большевиков.
В 13:04 мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что управы районов начнут осмотр пострадавших объектов и устранение последствий после завершения работы оперативных служб. «В случае необходимости муниципалитет готов организовать пребывание в пунктах временного размещения. Также будет произведена компенсация за поврежденные автомобили», — добавил градоначальник.
Мэр Сергей Петрин в 13:41 подтвердил информацию общественников о перекрытии участка Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова. Он также уточнил, что объезжают его по улицам Переверткина и Старых Большевиков автобусы не менее 15 маршрутов: №№ 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90.
Прокуратура Воронежской области в 14:21 сообщила о том, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Уточняется, что на место атаки выезжал прокурор Железнодорожного района Юрий Болдырев.
Губернатор Александр Гусев в 14:26 сообщил, что «в пределах отдельных улиц» Железнодорожного района вводится режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. Также он уточнил, что верхние этажи упомянутого предприятия существенно повреждены. Количество пострадавших уточняется.
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