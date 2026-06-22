Более 50 тысяч жителей региона приняли участие в акции «Спортивный Донбасс» за три недели

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. "Весь июнь вместе с Единой Россией проводим физкультурные и оздоровительные мероприятия на всей территории Республики.
В программе открытые тренировки, мастер-классы от именитых спортсменов, массовые зарядки и соревнования для профессионалов и любителей. На этой неделе дети и взрослые принимали участие в занятиях по карате, самбо, борьбе, футболу, теннису и йоге. Делаем всё, чтобы спорт в ДНР был доступным и массовым: с 2022 года по Народной программе Единой России в Республике мы восстановили уже 83 спортивных объекта — стадионы, спортивные площадки, залы и другие сооружения. Продолжаем эту работу", — рассказал Глава ДНР.
Об этом сообщил ТГ-канал Правительства ДНР.
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