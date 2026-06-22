В Красноярске осудили еще двух участников банды Малиновского (видео)

В Красноярске суд вынес приговор еще двум участникам организованной группы по делу Ярослава Малиновского. Их признали виновными в вымогательстве у владельца ломбарда 5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, летом 2018 года между владельцами ломбардов в Красноярске возник конфликт. После этого Ярослав Малиновский организовал встречу с предпринимателем в одном из кафе на Взлетке. Во время разговора от потерпевшего потребовали отказаться от взыскания долга более 1 млн рублей с бывшего сотрудника, который перешел работать к конкурентам. Затем предпринимателю сообщили, что он должен передать 5 млн рублей в качестве компенсации за предполагаемые убытки других ломбардов.
После отказа мужчины участники группы применили к нему насилие. Его повалили на пол и избили руками, ногами и стулом. Нападение прекратилось после того, как сотрудники кафе вызвали полицию. До приезда наряда участники встречи скрылись. В суде подсудимые отрицали причастность к вымогательству. Они утверждали, что были знакомы с Малиновским, но в преступный сговор не вступали, деньги не требовали, а конфликт произошел из-за личной неприязни.
Суд признал их виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой с применением насилия и в целях получения имущества в особо крупном размере. С учетом позиции прокуратуры им назначили от 10 лет до 15 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Сам Ярослав Малиновский и еще один участник нападения находятся в международном розыске.