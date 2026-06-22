В Красноярске осудили еще двух участников банды Малиновского (видео)

По данным надзорного ведомства, летом 2018 года между владельцами ломбардов в Красноярске возник конфликт. После этого Ярослав Малиновский организовал встречу с предпринимателем в одном из кафе на Взлетке. Во время разговора от потерпевшего потребовали отказаться от взыскания долга более 1 млн рублей с бывшего сотрудника, который перешел работать к конкурентам. Затем предпринимателю сообщили, что он должен передать 5 млн рублей в качестве компенсации за предполагаемые убытки других ломбардов.