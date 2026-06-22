Министерство образования Красноярского края и «Норникель» подписали соглашение о создании кластера горнодобывающей отрасли

В Красноярском крае создается горнодобывающий кластер в рамках проекта «Профессионалитет для всех». Соглашение об интеграции системы образования в промышленность подписали министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова и вице-президент «Норникеля» Сергей Ткаченко. В кластере также участвуют два образовательных учреждения — Заполярный государственный университет и Лесосибирский технологический техникум. Красноярский край с 2023 года активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». По заданию губернатора региона Михаила Котюкова разработан собственный региональный проект «Профессионалитет для всех». Он дополняет федеральную инициативу и углубляет ее на местном уровне. Главная идея проекта — встреча работодателя и образовательного учреждения еще на этапе подготовки кадров. Наш проект направлен на создание образовательно-производственных кластеров, аналогичных тем, что существуют в федеральном «Профессионалитете». Главной целью является развитие собственных кадров, крайне необходимых для предприятий Красноярского края. Сегодня мы сфокусировались на горнодобывающей отрасли, учитывая ее стратегическое значение для региона. «Норникель» — важный участник в краевом горнодобывающем кластере, который подтверждает значимость и перспективность проекта для региона, — отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова. Как отметил ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев, ЗГУ создавался как завод-втуз и сегодня придерживается этого направления. Это основной поставщик квалифицированных кадров на предприятия «Норникеля». А потому и компании, и вузу интересно дать студентам знания и умения, которые востребованы на производстве. Подписывая соглашение, мы закладываем основу для качественной подготовки специалистов будущего. Для этого совместно с командой губернатора края Михаила Михайловича Котюкова компания «Норникель» уже реализует проекты по развитию образовательных учреждений. Мы модернизируем студенческие учебные корпуса, классы и лаборатории, организуем непрерывную связь ребят с производством. Наше взаимодействие в рамках проекта «Профессионалитет для всех» — очередной важный шаг в этой работе, — прокомментировал вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко. Итогом подписания соглашения станет создание новых образовательных площадок, включая первый в Норильске цех 3D-печати металлом на базе Политехнического колледжа ЗГУ. Всего новый кластер включает шесть направлений подготовки: подземная разработка месторождений полезных ископаемых, аддитивные технологии, ручная и частично механизированная сварка и другие.