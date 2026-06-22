Под Янтарным 7-летнюю девочку спас страховочный буёк, не дав уйти на дно Синявинского карьера

Как рассказывают очевидцы, спасатель закрепила девочке на теле страховочный оранжевый буёк. «Там всем детям предлагают купаться с такими надувными буйками, его привязывают к телу. Но не все дети и родители соглашаются. Девочка зашла за детскую зону и оказалась на краю обрыва. Видимо, она оступилась — там резкая глубина — не нашла под ногами дно, стала барахтаться, размахивать руками и кричать. Потом скрылась под водой. На помощь ей бросились очевидцы и спасатель. Благодаря этому буйку она не ушла на глубину. Девочка была очень испугана, в панике, но воды нахлебаться не успела. Её успокаивали, мама говорила: “Ну что ты испугалась? Ты, наверное, ножкой в ямку попала”», — рассказала свидетельница ЧП, возмутившись беспечностью взрослых.