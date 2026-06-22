Хабаровская анимация заинтересовала участников фестиваля CICAF в Китае

Хабаровский край заявил о себе на 22-м Международном фестивале анимации и цифровой культуры Китая CICAF — одном из ключевых азиатских событий в сфере анимации и цифрового контента, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В составе делегации выступили анимационные студии «Рокотеска» и «Зелёные камнеежки», «Булаев Групп», а также международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Участие было организовано Российским экспортным центром в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Владимиром Путиным.
На фестивале компании участвовали в питчингах, представляли проекты международным партнёрам, а также провели B2B-переговоры с инвесторами и дистрибьюторами. Дополнительно для участников были организованы образовательные мастер-классы от экспертов индустрии.
Одним из ключевых проектов стал анимационный сериал «Абдукция» студии «Зелёные камнеежки» из Комсомольска-на-Амуре. Проект уже получил награду как «Лучший сериал» на фестивале «МультПрактика» в Воронеже, а теперь был представлен на международной площадке в Китае.
По словам представителей студии, первый международный опыт оказался успешным: китайские партнёры проявили интерес к проекту, а также к его мерчу.
Студия «Рокотеска» представила проект «Помойный Патруль», который развивается как мультсериал и книжная серия в партнёрстве с издательством «Булаев Групп». Представители команды отмечают интерес со стороны китайских компаний и запросы на материалы после встреч.
По оценке участников делегации, CICAF стал важным шагом для продвижения дальневосточной анимации на внешние рынки и развития партнёрств с азиатскими студиями.
Отдельно подчёркивается, что китайский рынок особенно заинтересован в комплексных проектах формата «сериал + мерч + книги», а также в уже известных аудитории франшизах.