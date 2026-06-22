Хабаровская анимация заинтересовала участников фестиваля CICAF в Китае

Одним из ключевых проектов стал анимационный сериал «Абдукция» студии «Зелёные камнеежки» из Комсомольска-на-Амуре. Проект уже получил награду как «Лучший сериал» на фестивале «МультПрактика» в Воронеже, а теперь был представлен на международной площадке в Китае.