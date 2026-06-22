Спектакль «В списках не значился» покажут в Нижнем Новгороде 23 июня

23 июня 2026 года в 18:30 на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина состоится литературно‑музыкальный спектакль «В списках не значился» в рамках гастрольного тура по городам России. Об этом сообщили в пресс-службе Президентской библиотеки. Прямая трансляция будет доступна на странице Президентской библиотеки на видеоплатформе «VK Видео».
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и основан на одноимённом произведении Бориса Васильева о защитнике Брестской крепости Николае Плужникове. В центре повествования — судьба 19‑летнего героя, прошедшего через тяжёлые испытания и сохранившего достоинство: в финале он отвечает немецкому офицеру «Я — русский солдат».
В постановке задействованы Государственный Кремлёвский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Константина Чудовского и народный артист России Дмитрий Певцов, чьё исполнение помогает зрителям глубже прочувствовать переживания персонажа. Музыкальное оформление включает фрагменты произведений Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Бетховена, Брамса и Баха, а визуальную среду дополняет эксклюзивный видеоконтент с архивными фото‑ и киноматериалами из фондов Президентской библиотеки.
Организатор проекта — Общественно полезный фонд содействия организациям образования и культуры «Кремлёвский».
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