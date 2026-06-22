Спектакль «В списках не значился» покажут в Нижнем Новгороде 23 июня

23 июня 2026 года в 18:30 на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина состоится литературно‑музыкальный спектакль «В списках не значился» в рамках гастрольного тура по городам России. Об этом сообщили в пресс-службе Президентской библиотеки. Прямая трансляция будет доступна на странице Президентской библиотеки на видеоплатформе «VK Видео».