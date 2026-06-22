В Москве прошла акция «Сад памяти»

«Сад памяти — это пример того, как общественная инициатива, которую поддержал президент нашей страны, стала новой международной традицией. Сегодня, в этот год, в этот седьмой сезон, мы высадили вместе более 30 миллионов деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны, 58 стран присоединились в этом году. А за все семь сезонов более 100 государств вместе с нами», — сказала Занко.