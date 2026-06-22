В Москве прошла акция «Сад памяти»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Акция «Сад памяти» прошла в понедельник на территории Музея Победы и в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти» состоялась после торжественного возложения цветов в Зале Памяти и Скорби в Музее Победы. Участок высадки деревьев расположен между аллеями Связистов и Летчиков в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
«После такого эмоционального начала, возложения цветов, свечей памяти, экскурсии мы хотим предложить вам сегодня высадить аллею в честь тех, кто не вернулся. И прежде всего, я хочу сказать, что акция у нас проходит уже седьмой раз по поручению Владимира Владимировича Путина, президента нашей страны», — сказал гендиректор АНО «Сад памяти» Роман Сусенко перед началом высадки деревьев.
Депутат Госдумы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольги Занко отметила, что акция стала международной традицией и объединяет людей разных поколений.
«Сад памяти — это пример того, как общественная инициатива, которую поддержал президент нашей страны, стала новой международной традицией. Сегодня, в этот год, в этот седьмой сезон, мы высадили вместе более 30 миллионов деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны, 58 стран присоединились в этом году. А за все семь сезонов более 100 государств вместе с нами», — сказала Занко.
Сусенко в свою очередь отметил, что деревья высаживаются в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в честь военных корреспондентов, погибших при исполнении своего долга. В мероприятии принял участие председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и рассказал о высадке аллеи памяти погибших журналистов.
«Через неделю годовщина гибели моего друга, оператора Анатолия Кляна, с которым мы прошли многие войны, и который погиб. Сегодня, конечно, я буду высаживать это дерево и в честь моего друга, и в честь Анны Прокофьевой, которая погибла одна из последних (военкоров — ред.)», — сказал Соловьев.
В акции также приняли участие внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Дария Конева, ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, певица Татьяна Куртукова с мужем, представители международного движения русофилов Кристофер Хелали (США) и Фабрис Сорлин (Франция) и другие.
Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года. Главная цель акции — ежегодная высадка в России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.