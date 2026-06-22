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В Калининграде авария на Шевченко ускорила замену старой тепломагистрали

Коммуникациям почти 60 лет, к ним подключены дома и соцобъекты.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Шевченко прорвало старую тепломагистраль. Авария ускорила замену коммуникаций, пишет городская администрация в своём телеграм-канале в понедельник, 22 июня.

«Калининградтеплосеть» планировала приступить к работам в июле, но труба не выдержала раньше. В следующем году магистрали исполнилось бы 60 лет. К ней подключены больше 100 многоквартирных домов и социальные объекты.

«С последствиями ЧП коллеги справились максимально оперативно, тем не менее приносим горожанам извинения за доставленные неудобства. Пока отремонтировали небольшой шестиметровый участок, остальные 360 метров сделают в июле. Работы начнут сразу, как только поставят на двухнедельную профилактику РТС “Восточную”», — пишут власти.

В марте власти заявляли, что износ коммунальной инфраструктуры в Калининградской области достиг 70%.

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