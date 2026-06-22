В Пулково отменили более десяти рейсов в Москву из-за ограничений в столице

По предварительной информации, отменены более десяти рейсов из Петербурга в Москву. Изменения затронули как утренние, так и вечерние вылеты. При этом часть дневных рейсов пока сохраняется в расписании и готовится к отправлению по графику.
Как сообщили в Росавиации, утром воздушное пространство над Москвой было вновь открыто — ограничения сняли около 5:30. Однако позже, примерно в 8:35, режим работы аэропортов снова изменили.
В настоящее время аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы только по согласованию с уполномоченными органами, а Шереметьево временно не осуществляет ни вылеты, ни прием воздушных судов.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт.