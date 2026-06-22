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Прокуратура требует 400 тыс. рублей за травму рабочего на стройке в Калининграде

Прокуратура Гурьевского района подала иск о взыскании компенсации морального вреда в.

Источник: KaliningradToday

пользу работника, который получил травму на стройке. Инцидент произошёл в марте 2026 года на объекте по улице Линейной в Калининграде, где возводят многоквартирный дом.

Рабочий повредил руку. Травму признали лёгким вредом здоровью. По данным прокуратуры, мужчина с сентября 2025 года работает у индивидуального предпринимателя в должности мастера.

Прокуратура требует взыскать с работодателя 400 тысяч рублей. Иск уже подан в суд. Права работника были нарушены, и ведомство намерено защитить их в судебном порядке.

В Калининградской области это не первый случай, когда прокуратура требует компенсации за производственные травмы. В июне 2026 года суд уже обязал предприятие выплатить 500 тысяч рублей пострадавшему на стройке рабочему за травму колена. Подобные иски помогают защищать права сотрудников и напоминают работодателям об ответственности за безопасность на производстве.

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