Прокуратура требует 400 тыс. рублей за травму рабочего на стройке в Калининграде

В Калининградской области это не первый случай, когда прокуратура требует компенсации за производственные травмы. В июне 2026 года суд уже обязал предприятие выплатить 500 тысяч рублей пострадавшему на стройке рабочему за травму колена. Подобные иски помогают защищать права сотрудников и напоминают работодателям об ответственности за безопасность на производстве.