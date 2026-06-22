В Роспотребнадзоре красноярцам рассказали, как выселить из квартиры тараканов

В последние годы тараканы все чаще досаждают жителям Красноярска. 22 июня специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю поделились рекомендациями, как правильно бороться с этими непрошеными гостями и не допустить их возвращения.
В ведомстве предупредили, что многие недооценивают ситуацию и не принимают мер вовремя: если вы заметили на кухне заметили единичное насекомое, не стоит тешить себя мыслью, что на этом все ограничится. Скорее всего, это разведчик, и очень скоро он вернется, но уже с сородичами.
Расхожее мнение, что тараканы заводятся только в грязи, давно устарело. Они — настоящие мастера адаптации. Основная угроза исходит от соседних помещений с неблагополучной санитарной обстановкой. Даже в идеально чистой квартире насекомых привлекают влажные места, а оставленная на ночь в мойке грязная посуда становится для них настоящим пригласительным билетом. Кроме того, принести незваных гостей можно и с собой: в сумке с продуктами, в багаже после поездки или даже в посылке.
Чтобы предотвратить нашествие, специалисты советуют действовать на опережение и перекрыть первым появившимся тараканам доступ к воде и еде. Все продукты лучше хранить в плотно закрытых банках или контейнерах, а также следить, чтобы на плите, столешнице и полу не оставалось жира и крошек. Не менее важно устранить протечки кранов и насухо вытирать раковину со столешницей на ночь. Сырость привлекает насекомых сильнее, чем еда. Мусорное ведро не стоит оставлять полным до утра. Корм домашних животных на ночь тоже лучше убирать.
Кроме того, стоит внимательно осмотреть квартиру: устранить щели возле дверей, окон и труб, проверить стыки плинтусов и обои. Любые зазоры служат для тараканов надежным укрытием. Если же магазинные приманки и ловушки не помогают, а число непрошеных «квартирантов» продолжает расти, эксперты видят единственный выход в вызове профессиональной службы дезинсекции.