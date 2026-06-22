В Роспотребнадзоре красноярцам рассказали, как выселить из квартиры тараканов

Расхожее мнение, что тараканы заводятся только в грязи, давно устарело. Они — настоящие мастера адаптации. Основная угроза исходит от соседних помещений с неблагополучной санитарной обстановкой. Даже в идеально чистой квартире насекомых привлекают влажные места, а оставленная на ночь в мойке грязная посуда становится для них настоящим пригласительным билетом. Кроме того, принести незваных гостей можно и с собой: в сумке с продуктами, в багаже после поездки или даже в посылке.