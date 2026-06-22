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В ФАС опровергли повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в Волгограде и области

В разных регионах цифры будут отличаться — от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. Однако антимонопольное ведомство будет их контролировать.

Представители Федеральной антимонопольной службы опровергли информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля. Ранее такие сведения распространили некоторые СМИ.

В ведомстве заявили, что цены на услуги ЖКХ поднимутся с 1 октября. И добавили, что их уровень не превысит предел, установленный российским правительством.

В разных регионах цифры будут отличаться — от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. Однако антимонопольное ведомство будет их контролировать, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области тарифы на газ, электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также водоотведение и вывоз ТКО не поднимутся в октябре больше, чем на процент, который обозначил для региона федеральный центр.