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Калининградская область поднялась на 54 место в рейтинге по доходам населения

В прошлом году регион занимал 55 позицию.

Калининградская область поднялась на 54 место в рейтинге по доходам населения. Такие данные публикуют в исследовании РИА Новости.

Для составления рейтинга эксперты проанализировали соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в регионах России. Также специалисты рассчитали долю населения за чертой бедности.

По данным исследования, соотношение зарплат и стоимости потребительского набора в Калининградской области в 2025 году составило 1,85. Доля населения за чертой бедности достигла 8,1%. Это на 0,7% меньше, чем годом ранее.

«На фоне замедления российской экономики в 2025 году снизились и темпы роста доходов населения. Согласно данным Росстата, в 2025 году реальные денежные доходы населения в России выросли на 7,7% против 9,9% в 2024 году. В то же время доля россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности, снизилась с 7,1% до 6,7%», — говорится в исследовании.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Самый низкий средний доход населения оказался в Карачаево-Черкесии, Тыве и Ингушетии.

В прошлом году Калининградская область занимала 55 место в аналогичном рейтинге. Тогда соотношение зарплат и потребительского набора составляло 1,76.