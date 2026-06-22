Калининградская область поднялась на 54 место в рейтинге по доходам населения

«На фоне замедления российской экономики в 2025 году снизились и темпы роста доходов населения. Согласно данным Росстата, в 2025 году реальные денежные доходы населения в России выросли на 7,7% против 9,9% в 2024 году. В то же время доля россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности, снизилась с 7,1% до 6,7%», — говорится в исследовании.