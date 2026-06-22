Почетный гражданин Воронежа Юрий Анохин отмечает 70-летие

Свой трудовой путь Анохин начал 1983 году следователем в Центральном РОВД. На его счету десятки операций по обезвреживанию опасных преступников, работа по обеспечению безопасности на Кавказе. В 2000-х годах он участвовал в боевых действиях в Чечне, вызволял из плена российских солдат и офицеров. Получив три тяжелые контузии и ранения, он не покинул поле боя.