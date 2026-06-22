Возвращение спустя 500 лет: в замке Тапиау впервые воссоздали грандиозный рыцарский турнир

«Цеп — это страшное оружие. Оно обычно деревянное, но в случае с рыцарями его оковывали очень толстой сталью. Такой цеп может просто выключить человека одним ударом в шлем. Тем не менее, наши рыцари их использовали», — рассказал Владимир Волков.