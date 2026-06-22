Международная акция «Свеча Памяти» прошла в Нижнем Новгороде

«Наши отцы, деды, прадеды совершили великий подвиг ради нас, ради будущего страны, — сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. — Я сам являюсь сыном участника Великой Отечественной войны. Я — наследник тех, кто ковал победу. И очень важно, чтобы память о тех героях жила в наших сердцах и давала нам силу».