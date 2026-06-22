Международная акция «Свеча Памяти» прошла в Нижнем Новгороде

Международная акция «Свеча Памяти» состоялась в Нижнем Новгороде 22 июня.
Мероприятие прошло у Вечного огня в Кремле.
«Все мы должны помнить, какой трагедией стала та война для нашей страны и нашего народа. Последствия ее мы переживаем до сих пор», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, в Великую Отечественную войну на фронт ушли 880 тысяч жителей нашего региона, из них 330 тысяч не вернулись с полей сражений.
«А сколько еще людей погибли, находясь в тылу! Сейчас это очень остро воспринимается в контексте налёта налётов вражеских беспилотников на наш регион. И сегодня нам снова нужны патриоты, готовые защищать нашу Родину», — сказал Глеб Никитин.
Он подчеркнул, что необходимо помнить и чтить подвиги наших предков, а также извлекать уроки из событий тех лет.
«Наши отцы, деды, прадеды совершили великий подвиг ради нас, ради будущего страны, — сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. — Я сам являюсь сыном участника Великой Отечественной войны. Я — наследник тех, кто ковал победу. И очень важно, чтобы память о тех героях жила в наших сердцах и давала нам силу».
Участник Великой Отечественной войны Вазген Григорьевич Оганесян напомнил, что Международный трибунал безоговорочно осудил нацизм.
«Фашизм признан виновным в геноциде советского народа, и это документально подтверждено», — добавил ветеран. Вазген Григорьевич Оганесян.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из десяти тысяч свечей выложили «полуторку» и Ил‑2 в День памяти и скорби.