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Фонтаны Петербурга уходят на «водные процедуры» с 22 по 26 июня

После завершения всех регламентных работ гидротехнические сооружения возобновят свою работу в обычном режиме.

В связи с плановым техническим обслуживанием, которое проводится ежегодно перед началом высокого туристического сезона, работа части городских фонтанов в Петербурге будет приостановлена. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», профилактические мероприятия пройдут с 22 по 26 июня включительно.

В этот период специалисты займутся комплексным уходом за водными объектами: проведут тщательную помывку чаш, выполнят диагностику и ремонт насосного оборудования и проверят состояние инженерных коммуникаций и систем управления.

Эти меры необходимы для обеспечения бесперебойной и безопасной работы фонтанов в течение всего лета.

После завершения всех регламентных работ гидротехнические сооружения возобновят свою работу в обычном режиме. Горожанам и гостям Северной столицы рекомендуют заранее уточнять график отключения, чтобы встреча с сухим фонтаном не испортила прогулку.