Фонтаны Петербурга уходят на «водные процедуры» с 22 по 26 июня

В связи с плановым техническим обслуживанием, которое проводится ежегодно перед началом высокого туристического сезона, работа части городских фонтанов в Петербурге будет приостановлена. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», профилактические мероприятия пройдут с 22 по 26 июня включительно.