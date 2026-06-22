Компания из Ивановской области стала резидентом фонда «Сколково»

Новым резидентом фонда «Сколково» стала компания «Про умные технологии», действующая в Ивановской области, сообщили в региональном центре развития предпринимательства и поддержки экспорта. Поддержку отечественным предприятиям оказывают в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В данной компании разработали терморегулирующие полиуретановые гели с программируемыми свойствами накопления тепла. Такой материал способен выполнять функции охлаждения и согревания, например, медицинских, бытовых и промышленных изделий. Подчеркивается, что данная разработка не имеет аналогов в России.
Резидентам фонда «Сколково» доступен ряд преференций. Среди них — освобождение от НДС, налогов на прибыль и имущество организации. Центр «Мой бизнес» Ивановской области является региональным оператором фонда. Благодаря этому местные предприятия могут значительно легче пройти процедуру подачи заявок на получение статуса резидента.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.