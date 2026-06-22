На АЗС «Нефтехимпрома» в Прикамье ввели лимиты на продажу бензина

На прошлой неделе стало известно, что УФАС зарегистрировало несколько жалоб на повышение цен на топливо на АЗС «Нефтехимпрома». При этом в антимонопольном ведомстве отметили, что эта сеть не занимает доминирующего положения на розничном рынке нефтепродуктов Пермского края, поэтому к ней не могут применяться меры антимонопольного реагирования.