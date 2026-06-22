Открытые состязания по плаванию состоялись в Самарской области

В бассейне «Нептун» города Нефтегорска собрались местные спортсмены, а также пловцы из Отрадного, Бузулука, Рощинского и Суходола. Юные атлеты состязались в шести видах дистанций: 50 и 100 м вольным стилем, 50 м кролем на спине, 50 и 100 м брассом, а также 100 м комплексом.