Открытые состязания по плаванию состоялись в Самарской области

Около 100 спортсменов приняли участие в открытых соревнованиях по плаванию, которые прошли в Нефтегорском районе Самарской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
В бассейне «Нептун» города Нефтегорска собрались местные спортсмены, а также пловцы из Отрадного, Бузулука, Рощинского и Суходола. Юные атлеты состязались в шести видах дистанций: 50 и 100 м вольным стилем, 50 м кролем на спине, 50 и 100 м брассом, а также 100 м комплексом.
Участники из Нефтегорского района завоевали восемь медалей. Из них две — за третье место, пять — за второе, одна — за первое.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.