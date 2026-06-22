Нижегородские суда на подводных крыльях украсили символами наследия региона

«Валдаи» же получили декор в виде хохломской росписи. Это один из самых известных российских промыслов, существующий более трехсот лет. Выбор именно этого промысла не случаен: в 2026 году в регионе отметили 110-летие школы художественной обработки дерева в Семенове, где и появилась фабрика «Хохломская роспись». В минувшие выходные, 20 и 21 июня, в Семенове состоялся фестиваль «Золотая хохлома», а телебашня в Нижнем Новгороде загоралась иллюминацией с изображением главных нижегородских помыслов.