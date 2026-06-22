Нижегородские суда на подводных крыльях украсили символами наследия региона

Два «Метеора» и пять «Валдаев», которые возят пассажиров по Нижегородской области и другим регионам, украсили по-новому. Оформление вдохновлено символами Нижнего Новгорода и области, рассказали в АНО «Центр 800».
Например, судно «Метеор 120Р» под названием «Капитан Полуэктов» оформили в стилистике промокампании столицы Приволжья «У нас все по-настоящему», во время которой выходило два видеоролика. Один посвятили знаковым местам и достопримечательностям, второй — знаменитым нижегородским закатам.
Внешний облик второго «Метеора», который носит имя конструктора Алексеева, посвящен гениальному нижегородскому инженеру. 18 декабря 2026 года исполнится 110 лет со дня его рождения. Именно Алексеев создал суда на подводных крыльях, которые пользуются огромной популярностью до сих пор.
«Валдаи» же получили декор в виде хохломской росписи. Это один из самых известных российских промыслов, существующий более трехсот лет. Выбор именно этого промысла не случаен: в 2026 году в регионе отметили 110-летие школы художественной обработки дерева в Семенове, где и появилась фабрика «Хохломская роспись». В минувшие выходные, 20 и 21 июня, в Семенове состоялся фестиваль «Золотая хохлома», а телебашня в Нижнем Новгороде загоралась иллюминацией с изображением главных нижегородских помыслов.
Новое оформление популяризирует культурное и историческое наследие Нижегородской области. Напомним, суда на подводных крыльях ходят в Татарстан, Чувашию, Марий Эл, а также в Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области.
Ранее стало известно, что «Валдаи» из Нижнего Новгорода в Дзержинск отменили в тот день, когда они должны были стартовать. Когда навигация по этому направления вновь будет открыта, пока неизвестно.