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Суд временно закрыл кафе «Вилка-Ложка» в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга временно приостановил деятельность кафе «Вилка-Ложка» по ул. Баумана, 1.

Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области 11 июня там было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. На объекте отсутствовала исправная система освещения, из-за чего создавался риск загрязнения пищевой продукции. Также ведение документации мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства еды проводилось только фиктивно.

На продукции отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности. В кафе также не было исправного холодильного оборудования. Выявлен ряд и других нарушений.

«Общество с ограниченной ответственностью ООО “ГЛАВБОРЩ” признано судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте Фермерское кафе “Вилка-Ложка” (г. Екатеринбург. ул. Баумана, д.1) на срок 30 суток», — сообщили в суде.

Свою работу кафе прекратило 18 июня. Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

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