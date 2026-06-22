Суд временно закрыл кафе «Вилка-Ложка» в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области 11 июня там было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. На объекте отсутствовала исправная система освещения, из-за чего создавался риск загрязнения пищевой продукции. Также ведение документации мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства еды проводилось только фиктивно.