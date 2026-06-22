На ЗСД в Петербурге перекрыли три полосы у пункта оплаты

В связи с этим водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты, учитывать временные неудобства и строго соблюдать требования дорожных знаков и табло переменной информации. Пресс-служба магистрали подчеркивает, что данные меры необходимы для поддержания нормативного состояния дорожного полотна и обеспечения безопасного проезда по трассе.