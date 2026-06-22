В Перми второй этап реконструкции шоссе Космонавтов начнет «Мостоотряд № 123»

Дорожные строители также возведут новый двухпролетный мост через Мулянку длиной 61,4 метра с разделением транспортных потоков. Мостовое сооружение включит центральную часть с двумя полосами движения в каждом направлении и боковые проезды с дополнительными полосами и тротуарами для пешеходов.