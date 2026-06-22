Выставленный на продажу Дом пожарных нуждается в неотложном ремонте — Корпорация развития

Дом пожарных на пересечении Московского проспекта и Литовского вала снова пытаются продать. Сейчас здание нуждается в неотложном ремонте. Об этом «Клопс» сообщили в региональной Корпорации развития в ответ на официальный запрос.
Согласно данным портала РТС-тендер, начальная стоимость участка и зданий — 36,9 млн рублей, шаг аукциона — 368 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 16 июля, а сами торги назначены на 22 июля.
Пакет для инвестора включает участок площадью 2,6 тыс. м2. Участок разрешено использовать под «гостиничное обслуживание, деловое управление». Покупатель также получит два корпуса: трёхэтажное нежилое здание площадью около 1,7 тыс. м2 и соседнее двухэтажное — чуть больше тысячи «квадратов».
Состояние объекта в Корпорации развития оценивают как неудовлетворительное. «Здания нуждаются в неотложных мероприятиях по обеспечению безопасности, в том числе по разбору аварийных фрагментов и защите от дальнейшего разрушения», — говорится в ответе.
Ранее на площадке уже проводили инженерно-геодезические изыскания, подготовлена стройплощадка, выполнены работы по инъектированию стены и берегоукрепление железобетонными сваями.
По данным Корпорации развития, бывший Дом пожарных «вызывает интерес у потенциальных инвесторов».
Здание Дома пожарных возвели в 1920—1930-х годах — в нём жили сотрудники пожарной части, откуда и пошло название. В советское время объект активно использовали, позднее там располагалось общежитие колледжа. В 2013 году дом удалось спасти от сноса, однако затем он пришёл в запустение, был заселён бездомными и в 2017 году несколько раз горел. В 2018 году здание передали в управление региональной Корпорации развития, инвестором проекта стала группа компаний «Сегмент».
Изначально планировалось вложить около 217 млн рублей и открыть гостиницу, однако при подготовке к работам выяснилось, что техническое состояние объекта значительно хуже ожидаемого. Концепцию несколько раз меняли, сроки сдвигались, а проект так и не вышел в фазу стабильной реализации.
В мае 2025-го в Корпорации развития сообщили, что реконструкция формально продолжается, несмотря на отсутствие видимых работ. При этом в организации грозились расторгнуть договор с инвестором, если объект не будет завершён до декабря 2025 года. Зимой 2026 года Корпорация развития вновь начала искать для многострадального дома инвесторов.