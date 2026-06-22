Выставленный на продажу Дом пожарных нуждается в неотложном ремонте — Корпорация развития

Здание Дома пожарных возвели в 1920—1930-х годах — в нём жили сотрудники пожарной части, откуда и пошло название. В советское время объект активно использовали, позднее там располагалось общежитие колледжа. В 2013 году дом удалось спасти от сноса, однако затем он пришёл в запустение, был заселён бездомными и в 2017 году несколько раз горел. В 2018 году здание передали в управление региональной Корпорации развития, инвестором проекта стала группа компаний «Сегмент».