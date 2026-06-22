В Томской области возвели почти 50 частных домов с помощью эскроу-счетов

Механизм эскроу-счета помог построить 48 частных домов на территории Томской области. Мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Эскроу-счет — специальный счет в банке, на котором хранятся деньги заказчика на период строительства дома. При этом средства на эскроу-счете принадлежат не застройщику или подрядчику строительства, а покупателю.
Федеральный закон, предусматривающий применение эскроу-счетов в сфере частного домостроения, вступил в силу 1 марта 2025 года. Он создал гарантированную защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов, нивелировал риски потери заказчиками своих денежных средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных жилых домов.
В настоящее время в Томской области возводят 93 дома с использованием эскроу-счетов. Подробную информацию застройщики и граждане, планирующие возводить дом по договору подряда с использованием эскроу-счетов, могут узнать на сайте регионального департамента строительства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.