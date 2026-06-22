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В Воронеже временно скорректировано движение в левобережной части

Ограничен проезд по участку Ленинского проспекта.

В левобережной части Воронежа временно изменилась схема дорожного движения, сообщил мэр Сергей Петрин. Проезд автотранспорта ограничен на участке Ленинского проспекта — от улицы Остужева до улицы Димитрова.

Также временно изменилась схема движения автобусов. Маршрут № 38 следует по улице Обручева, а маршруты №№ 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90 и другие движутся в объезд по улицам Перевёрткина и Старых Большевиков.

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